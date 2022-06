Pubblicità

napolipiucom : Il Giornale, De Carli chiede scusa: 'Equivoco sul razzismo' #CalcioNapoli #ilgiornale #Koulibaly #napoli… - cipmikymatt : RT @roccor28: Il #Giornale” siete solo ???????????????????? #CLAUDIO #DE #CARLI sei un razzista di?????? #Koulibaly “ ?? è mio fratello - CarriaggioM : RT @roccor28: Il #Giornale” siete solo ???????????????????? #CLAUDIO #DE #CARLI sei un razzista di?????? #Koulibaly “ ?? è mio fratello - Nico88856158 : RT @roccor28: Il Giornale?? lo schifoso che lo ha scritto si chiama #CLAUDIO #DE #CARLI un verme viscido #razzista.?????????? Milano sforna sol… - GiovanniCalicc2 : Claudio de Carli giornalaio prima firma del giornale ma pigl’o’culo ???? -

napolipiu.com

Per ogni euro donato dai lettori, ilne aggiunge un altro. Il giornalismo di inchiesta è ... Una preoccupazione che non deve aver pesato nel caso di don Giorgio, arrestato nel 2003 con l'...Con questo scopo l 'Asl 1 imperiese ha organizzato domani, all'auditoriumnel capoluogo a ... "Si registrerà " dichiara al nostroRepetto, la partecipazione di relatori locali e opinion ... Il Giornale, De Carli chiede scusa: “Equivoco sul razzismo” Claudio De Carli giornalista de Il Giornale pubblica un articolo di scuse ai napoletani per averli definiti razzisti nei confronti di Koulibaly.Bagni su Koulibaly. Di seguito le dichiarazioni di Salvatore Bagni:. “Koulibaly e gli episodi di razzismo a Napoli Forse chi dice queste cose non è mai venuto a Napoli. Sportiello vice Meret mi piace ...