Il futuro politico è nelle mani di Meloni. La postilla elettorale di Ippolito (Di martedì 14 giugno 2022) Le elezioni amministrative di domenica, in molti casi non ancora concluse per via dei ballottaggi, appaiono già un dato di fatto netto che svela la politica del futuro. Quello che emerge in vista delle elezioni nazionali del 2023 è un quadro tutto sommato previsto ed estremamente chiaro. Onde evitare lungaggini inutili, concentrerò alcune riflessioni suddividendole secondo la geografia degli schieramenti presenti. DESTRA Certamente se vi è una forza politica vincente, che ha confermato la sua linea di tendenza già nota da mesi, è Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni, infatti, non soltanto cresce e si consolida, fruendo dell’opportuna scelta di opposizione solitaria a Mario Draghi, ma compie perfino un sorpasso sulla Lega al nord, luogo economico e propulsivo del Paese. L’affermazione della destra è certamente un principio da cui partire per ogni ... Leggi su formiche (Di martedì 14 giugno 2022) Le elezioni amministrative di domenica, in molti casi non ancora concluse per via dei ballottaggi, appaiono già un dato di fatto netto che svela la politica del. Quello che emerge in vista delle elezioni nazionali del 2023 è un quadro tutto sommato previsto ed estremamente chiaro. Onde evitare lungaggini inutili, concentrerò alcune riflessioni suddividendole secondo la geografia degli schieramenti presenti. DESTRA Certamente se vi è una forza politica vincente, che ha confermato la sua linea di tendenza già nota da mesi, è Fratelli d’Italia. Giorgia, infatti, non soltanto cresce e si consolida, fruendo dell’opportuna scelta di opposizione solitaria a Mario Draghi, ma compie perfino un sorpasso sulla Lega al nord, luogo economico e propulsivo del Paese. L’affermazione della destra è certamente un principio da cui partire per ogni ...

