Il futuro della banche: la presentazione del rapporto McKinsey alla Federico II (Di martedì 14 giugno 2022) Domani, mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 10:00 presso il Centro Congressi di Via Partenope 36 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II si terrà la presentazione in esclusiva per l’ateneo federiciano del rapporto McKinsey “Il futuro delle banche. Come le banche locally significant possono vincere la sfida”, promossa dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (DEMI) e dall’Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers (AIFIRM). La presentazione sarà curata da Alfonso Natale, senior partner e responsabile practice and resilience per il Mediterraneo. Digitalizzazione, competenze, rischi, outsourcing, territorialità, governance alcuni dei temi oggetto di riflessione. Dopo i saluti istituzionali del Rettore ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 giugno 2022) Domani, mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 10:00 presso il Centro Congressi di Via Partenope 36 dell’Università degli Studi di NapoliII si terrà lain esclusiva per l’ateneo federiciano del“Ildelle. Come lelocally significant possono vincere la sfida”, promossa dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (DEMI) e dall’Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers (AIFIRM). Lasarà curata da Alfonso Natale, senior partner e responsabile practice and resilience per il Mediterraneo. Digitalizzazione, competenze, rischi, outsourcing, territorialità, governance alcuni dei temi oggetto di riflessione. Dopo i saluti istituzionali del Rettore ...

