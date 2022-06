Il durissimo sfogo di Carlo Nordio: "Che cosa è successo davvero domenica..." (Di martedì 14 giugno 2022) Carlo Nordio, ex magistrato e presidente del Comitato per il Sì, analizza in modo lucido quali siano state le cause di una sconfitta così pesante sul referendum sulla Giustizia. Nordio parla di un'occasione mancata e non nasconde la sua amarezza per questo flop referendario: "Un'occasione mancata senza dubbio. Ma la disaffezione alle urne dei cittadini va ben oltre l'evento referendario, che molti avranno considerato astruso e, per loro, di scarso significato. Se in grandi città come Palermo e Genova vota meno della la metà dei cittadini per la scelta del sindaco, questo vuol dire che si affidano, per disinteresse o pigrizia, al voto altrui. E come è legittima la loro nomina, altrettanto è significativa, benché senza quorum, la conta dei voti del referendum", spiega in un'intervista a ilGiornale. Ma non vuol sentire di "boicottaggio": ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022), ex magistrato e presidente del Comitato per il Sì, analizza in modo lucido quali siano state le cause di una sconfitta così pesante sul referendum sulla Giustizia.parla di un'occasione mancata e non nasconde la sua amarezza per questo flop referendario: "Un'occasione mancata senza dubbio. Ma la disaffezione alle urne dei cittadini va ben oltre l'evento referendario, che molti avranno considerato astruso e, per loro, di scarso significato. Se in grandi città come Palermo e Genova vota meno della la metà dei cittadini per la scelta del sindaco, questo vuol dire che si affidano, per disinteresse o pigrizia, al voto altrui. E come è legittima la loro nomina, altrettanto è significativa, benché senza quorum, la conta dei voti del referendum", spiega in un'intervista a ilGiornale. Ma non vuol sentire di "boicottaggio": ...

