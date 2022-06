Il “campo largo” di Letta è già morto

(Di martedì 14 giugno 2022) Il Partito democratico a fatica nasconde la delusione del flop realizzato dal cosiddetto “” nel primo turno delle elezioni amministrative. Il suo segretario Enrico, in una intervista alla Stampa, lo ha definito “un buon risultato”. Simona Malpezzi, capogruppo dem al Senato, ha tratteggiato l’orizzonte strategico che vede nell’alleanza spuria con il Movimento 5 Stelle il suo baricentro: “Per noi ilè il tentativo di tenere tutti insieme nell’ambito dello schieramento di tutte le forze che si riconoscono nel centrosinistra: in alcune realtà siamo riusciti a farlo in altre no. Il Pd – ha poi aggiunto – non pone veti e prova a tenere tutti insieme. Stiamo cercando di smussare gli angoli per provare a creare quelvaloriale capace di contrastare la destra ...

