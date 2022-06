Il bonus automatico da 200 euro non sarà così automatico (Di martedì 14 giugno 2022) Per ottenere l'incentivo, i lavoratori dipendenti dovranno dichiarare di non avere già accesso al bonus mediante reddito di cittadinanza o pensionistico. Ma le modalità di questa dichiarazione non sono ancora chiare Leggi su wired (Di martedì 14 giugno 2022) Per ottenere l'incentivo, i lavoratori dipendenti dovranno dichiarare di non avere già accesso almediante reddito di cittadinanza o pensionistico. Ma le modalità di questa dichiarazione non sono ancora chiare

