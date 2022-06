Ignazio Moser | nuova avventura a Firenze | ecco dove incontrarlo domani VIDEO

(Di martedì 14 giugno 2022), l’ex ciclistaarriva al Pittiavrà modo di incontrare anche i fan L’amatissimo sportivoè inarrestabile. Dopo l’vissuta dentro la Casa più spiata d’Italia non si è più fermato.in questi anni ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip e successivamente a L’Isola dei Famosi posizionando al quarto posto. E’ amatissimo da intere generazioni grazie al suo brillante talento. L’ex ciclista sta continuando a raggiungere importanti traguardi attraverso la sua brillante carriera spaziando da un ruolo all’altro. Negli ultimi mesi è tornato alla conduzione in una, dopo ...

Pubblicità

361_magazine : - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, effusioni bollenti a Santa Margherita di Pula #rodriguez #santamargheritadipula #i… - MaSte92_ : RT @MediasetTgcom24: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, effusioni bollenti a Santa Margherita di Pula #rodriguez #santamargheritadipula #i… - MediasetTgcom24 : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, effusioni bollenti a Santa Margherita di Pula #rodriguez #santamargheritadipula… - 24Trends_Italia : 9. Australia-Perù - 20mille+ 10. Sedazione profonda - 20mille+ 11. Serie B - 20mille+ 12. Ignazio Moser - 20mille+… -

Federica Calemme e gli amori di Jessica e Lulù Selassiè Ai microfoni die Valentina Barbieri, nel corso dell'ultima puntata di Isola Party, Federica Calemme si è lasciata andare ad una ...Marco Maccarini dopo la partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi, ha preso parte a una nuova puntata del format in cui si parla di questo programma e che vede al timonee Valentina Barbieri. L'ex naufrago riferendosi a Nicolas Vaporidis ha detto: 'Non sono riuscito a sfondare questo muro diciamo anche un po' di strategia che ha tirato su, non amo l'...Cecilia Rodriguez si gode questi ultimi giorni di Primavera dal sapore d'Estate. La modella argentina ha sorpreso i suoi fan con un set fotografico da capogiro postato qualche ora fa su Instagram, soc ...La seguitissima Cecilia Rodriguez manda i fan in tilt con un annuncio dopo le vacanze, le sue parole sono mirate.