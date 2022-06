Ibanez e Zaniolo lasciano la Roma? Ecco chi farà il doppio colpo da 70 milioni

(Di martedì 14 giugno 2022) La Juventus vuole essere grande protagonista sul mercato; pronti settantaper due gioielli dellatra cui. Se da una parte Allegri e i suoi ragazzi stanno ricaricando le batterie in vista della prossima stagione con l’obiettivo di migliorare il quarto posto, dall’altra la società bianconera deve operare sul mercato per regalare al tecnico una rosa in grado di tornare a dominare per lo scudetto. Diversi i nomi messi nel mirino dalla dirigenza che ha bisogno, almeno, di tre acquisti: un difensore, un centrocampista e un attaccante. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus sembra intenzionata a bussare alle porte dellacon settanta; obiettivi. LaPressePassare dalla capitale per rinforzare la rosa del prossimo anno; ...

Riccardo_ScZ : @exsebio Ibanez e Zaniolo vanno al tottenham e ci danno Son - exsebio : Eccola in esclusiva solo per voi: Rui Patricio Mancini Smalling Ibanez Karsdorp Cristante Veretout Spinazzola Pellegrini Zaniolo Abraham - mayoraltitolare : Quindi formazione titolare Rui Patricio Spinazzola Smalling Mancini Kumbulla/Ibanez Celik/Karsdorp Frattesi Matic/C… - andreacursi1973 : @CheccoCasano Rui Karsdorp (CELIK 6) Mancio Smalling (kumbulla) Spina (Viña) MATIC 0 (Cristante) FRATTESI 16 (OLIV… - Leo_ACM1899 : RT @r_raiiner: Perché la squadra di Ibanez è quinta ? Lui vale almeno 300 milioni. Con smalldini 200 e zaniolo 500 dovevano essere primi ????… -

Davanti Pellegrini,e Abraham, in difesa tieni Smalling emettendo in panchina Karsdorp. Magari ti inventi Spinazzola a destra o Celik, il terzino del Lille che sembra ormai prossimo ...Davanti Pellegrini,e Abraham, in difesa tieni Smalling emettendo in panchina Karsdorp. Magari ti inventi Spinazzola a destra o Celik, il terzino del Lille che sembra ormai prossimo ... L'Edicola, la Roma sogna il grande colpo, ma prima serve cedere. Offerte per Ibanez e Zaniolo La Juventus vuole essere grande protagonista sul mercato; pronti settanta milioni per due gioielli della Roma tra cui Ibanez.Un reparto con poca rotazione. El Shaarawy ha il terzo minutaggio (ma non ha giocato solo davanti). Shomurodov, soli 3 gol in A, però la media è buona ...