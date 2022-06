Iapichino e Dallavalle le star del Città di Grosseto Salti azzurri verso Eugene (Di martedì 14 giugno 2022) Riprende la tradizione del Meeting Internazionale Città di Grosseto, giovedì, con l'edizione numero 16 (diretta streaming su www.atletica.tv). Tra le stelle più attese nel lungo a un mese dai Mondiali ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Riprende la tradizione del Meeting Internazionaledi, giovedì, con l'edizione numero 16 (diretta streaming su www.atletica.tv). Tra le stelle più attese nel lungo a un mese dai Mondiali ...

Pubblicità

giuliana_amata : RT @atleticaitalia: ???? Torna giovedì il meeting di Grosseto: la lunghista Larissa Iapichino per migliorare il primato stagionale, il tripl… - michelemazzo23 : RT @atleticaitalia: ???? Torna giovedì il meeting di Grosseto: la lunghista Larissa Iapichino per migliorare il primato stagionale, il tripl… - visiorace : #FIDAL Grosseto con i salti di Iapichino e Dallavalle - MitinAtletismo : RT @atleticaitalia: ???? Torna giovedì il meeting di Grosseto: la lunghista Larissa Iapichino per migliorare il primato stagionale, il tripl… - atleticaitalia : ???? Torna giovedì il meeting di Grosseto: la lunghista Larissa Iapichino per migliorare il primato stagionale, il t… -