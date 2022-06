I flussi nelle città al voto: gli elettori ex 5Stelle guardano ai candidati di centrodestra (Di martedì 14 giugno 2022) “Una limitata fedeltà del bacino elettorale M5S” che in molti casi premia candidati non sostenuti dei 5 Stelle e un minore astensionismo, rispetto alle amministrative 2021, “dell’elettorato di centrodestra” questo a “indicare probabilmente un maggiore ottimismo rispetto allo scorso anno sui possibili risultati dei candidati della propria parte”. Sono due dei punti messi in evidenza da uno studio dell’Istituto Cattaneo sui flussi elettorali alle amministrative attraverso l’analisi del voto “in 6 città”. Facendo un paragone con la tornata elettorale del 2017 per “verificare se e come il ‘nuovo bipolarismo’ ha preso forma in ambito locale”. MONZA – A Monza, dove il centrodestra, al termine del primo turno, è in testa con il sindaco uscente Allevi, il Movimento 5 stelle ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022) “Una limitata fedeltà del bacino elettorale M5S” che in molti casi premianon sostenuti dei 5 Stelle e un minore astensionismo, rispetto alle amministrative 2021, “dell’elettorato di” questo a “indicare probabilmente un maggiore ottimismo rispetto allo scorso anno sui possibili risultati deidella propria parte”. Sono due dei punti messi in evidenza da uno studio dell’Istituto Cattaneo suielettorali alle amministrative attraverso l’analisi del“in 6”. Facendo un paragone con la tornata elettorale del 2017 per “verificare se e come il ‘nuovo bipolarismo’ ha preso forma in ambito locale”. MONZA – A Monza, dove il, al termine del primo turno, è in testa con il sindaco uscente Allevi, il Movimento 5 stelle ...

