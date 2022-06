Pubblicità

lifestyleblogit : HOPIUM MACHINA VISION: la berlina alimentata a idrogeno svela i suoi interni - -

Benzinga Italia

La nuovadebutta nel mondo automobilistico e lo fa con dei piani specifici in mente. Nel panorama francese sono presenti nuovi marchi automobilistici accanto ai colossi Renault, Peugeot, Citroën,...... leader globale nel campo degli pneumatici e delle soluzioni di mobilità sostenibile, per sviluppare pneumatici di alta qualità per la sua berlina di fascia alta,. L'obiettivo della ... HOPIUM MACHINA VISION: la berlina alimentata a idrogeno svela i suoi interni SOPHiA GENETICS , a leader in data-driven medicine, today announced from the ESHG Conference in Vienna that it has achieved CE-IVD certification for the analytical functionality supported by its cloud ...PARIGI, 14 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Un anno dopo la presentazione del primo rombante prototipo Hopium Machina, il produttore francese di berline ...