Ho visto anche tifosi del Napoli felici che Mertens vada via

Il lungo addio. Tra Napoli e Mertens dovremmo essere ai titoli di coda e questo articolo vuole essere: 1) la testimonianza che non tutti qui si strappano i capelli per la separazione, anzi; 2) offrire un punto di vista diverso sul calciatore. Non essendo noi esperti di antropologia culturale né di comunicazione tribale, non ci occuperemo della vicenda dei soprannomi affibbiati al padre e del nome scelto dai genitori per il loro amato figlio. Mertens ha 35 anni, il contratto in scadenza, ed è il calciatore che ha segnato più gol con la maglia azzurra (148). Alcuni davvero molto belli. La leggenda metropolitana Una leggenda metropolitana accredita l'ipotesi che il Napoli quest'anno non ha vinto lo scudetto perché Spalletti lo ha tenuto spesso in panchina. Nulla di più falso (qui ci sono tutti i numeri che vi occorrono).

