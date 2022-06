“Ho dovuto farlo”. Licia Nunez confessa ora perché ha lasciato l’Isola dei Famosi: “Era giusto” (Di martedì 14 giugno 2022) Licia Nunez all’Isola dei Famosi, svelato il motivo dell’addio. L’ex naufraga si è ritirata nel momento in cui Ilary Blasi e la produzione hanno comunicato l’allungamento del reality show, che terminerà a fine giugno. Ora, ha deciso di concedere un’intervista nella quale ha spiegato le ragioni che l’hanno indotta ad abbandonare l’Honduras e fare rientro a casa. Ne ha parlato apertamente per la prima volta e ha ammesso di aver agito, mostrandosi decisamente onesta e corretta. Licia Nunez all’Isola dei Famosi, il motivo dell’addio è stato dunque rivelato nelle ultime ore. Intanto, nella puntata del 13 giugno, è stato eletto anche il primo finalista dell’Isola dei Famosi. Si sono svolte due prove fisiche, una tutta al ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022)aldei, svelato il motivo dell’addio. L’ex naufraga si è ritirata nel momento in cui Ilary Blasi e la produzione hanno comunicato l’allungamento del reality show, che terminerà a fine giugno. Ora, ha deciso di concedere un’intervista nella quale ha spiegato le ragioni che l’hanno indotta ad abbandonare l’Honduras e fare rientro a casa. Ne ha parlato apertamente per la prima volta e ha ammesso di aver agito, mostrandosi decisamente onesta e corretta.aldei, il motivo dell’addio è stato dunque rivelato nelle ultime ore. Intanto, nella puntata del 13 giugno, è stato eletto anche il primo finalista deldei. Si sono svolte due prove fisiche, una tutta al ...

