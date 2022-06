Highlights e gol Germania-Italia 5-2 | Nations League 2022 2023 VIDEO

(Di martedì 14 giugno 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la. Gli azzurri partono bene ma si sfaldano con il passare dei minuti: i tedeschi sbloccano il risultato grazie alla rete di Kimmich e raddoppiano allo scadere di primo tempo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Gundogan. Nella ripresa l’non riesce a reagire ed è totalmente in balia degli avversari: a stretto giro di posta arriva il 3-0 di Muller e la doppietta di Werner in un minuto. Nel finale Gnonto rende meno amara la serata, un gol storico visto che si tratta del marcatore più giovane di sempre. Nell’ultima azione ci pensa Bastoni a fare 5-2. SportFace.

