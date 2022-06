Highlights e gol Costa Rica-Nuova Zelanda 1-0, spareggio Mondiali Qatar 2022 (VIDEO) (Di martedì 14 giugno 2022) Gli Highlights di Costa Rica-Nuova Zelanda 1-0, spareggio per assegnare l’ultimo posto ai Mondiali di Qatar 2022. A esultare sul campo neutro di Doha è il Costa Rica, che batte di misura i kiwi grazie al gol di Campbell dopo appena tre minuti dal calcio d’inizio. I neozelandesi ci provano in tutti i modi, ma creano poco offensivamente e trovano sulla loro strada anche un ottimo Keylor Navas. GLI Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Glidi1-0,per assegnare l’ultimo posto aidi. A esultare sul campo neutro di Doha è il, che batte di misura i kiwi grazie al gol di Campbell dopo appena tre minuti dal calcio d’inizio. I neozelandesi ci provano in tutti i modi, ma creano poco offensivamente e trovano sulla loro strada anche un ottimo Keylor Navas. GLISportFace.

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA IL PALERMO TORNA IN SERIE B ?? - Giornaleditalia : #GermaniaItaliaKimmich Germania Italia, ultima di Nations League: gol e highlights. IL VIDEO - Giornaleditalia : #GermaniaItaliaKimmich Germania Italia, segna subito Kimmich: gol e highlights. IL VIDEO - sportli26181512 : Germania-Italia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Ultimo impegno per la Nazionale prima dell… - Lleo_AJG : @PAPLURA Ma lo avete visto giocare? O vedete solo i gol? Vediti gli highlights della CL, 3/4 di gol presi a causa s… -