Hellas Verona, il nuovo allenatore è Cioffi - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di martedì 14 giugno 2022) Gabriele Cioffi Verona, 14 giugno 2022 - La notizia era ampiamente nell'aria e adesso è ufficiale: Gabriele Cioffi , dopo aver salutato l' Udinese , continua la sua avventura da allenatore nel massimo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Gabriele, 14 giugno 2022 - La notizia era ampiamente nell'aria e adesso è ufficiale: Gabriele, dopo aver salutato l' Udinese , continua la sua avventura danel massimo ...

Pubblicità

HellasVeronaFC : ?????????????????? ???????????? ???? Gabriele #Cioffi è il nuovo allenatore dell’Hellas Verona. Buon lavoro, mister! #HVFC - Inter : ? | GOAL OF THE SEASON Ancora due grandi gol, ma potete sceglierne solo uno: il destro al volo di #Lautaro nel de… - SimoneTogna : Marroccu, ds dell’#hellas Verona, è appena entrato in sede #inter. - Inter_Scout : Franco Carboni all'Hellas Verona... - FcInterNewsit : VIDEO - Hellas Verona, Marroccu: 'Carboni ci piace, continuiamo a lavorare per chiudere la trattativa' -