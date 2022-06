Pubblicità

max_blue : RT @Gianpaolo_5: Tchouaméni (80 mln+20 di bonus) e Rüdiger al Real, Haaland (clausola pagata e 30 mln d'ingaggio al giocatore) al City, D.N… - Gazzetta_it : Haaland, Tchouameni, Nunez e gli altri: la Serie A perde sempre più competitività - Il commento di @SebVernazza - sngbianconero : RT @Gianpaolo_5: Tchouaméni (80 mln+20 di bonus) e Rüdiger al Real, Haaland (clausola pagata e 30 mln d'ingaggio al giocatore) al City, D.N… - toni4449 : RT @Gianpaolo_5: Tchouaméni (80 mln+20 di bonus) e Rüdiger al Real, Haaland (clausola pagata e 30 mln d'ingaggio al giocatore) al City, D.N… - n_emi_official : RT @Gianpaolo_5: Tchouaméni (80 mln+20 di bonus) e Rüdiger al Real, Haaland (clausola pagata e 30 mln d'ingaggio al giocatore) al City, D.N… -

La Gazzetta dello Sport

Il Manchester City ha ufficializzato l'acquisto di Erling. A 21 anni l'attaccante norvegese ha alle spalle cifre personali mostruose, tipo 23 gol in 19 partite di Champions. Pep Guardiola deve essersi stufato della sua antica teoria sulla maglia ...ROMA - La Champions è già iniziata, anche se il sorteggio dei gironi ci sarà solo il 25 agosto. Le grandi d'Europa di certo non aspettano. Il City si è assicuratoper cento milioni di euro tra cartellino e commissioni, cifra spesa dal Real (bonus compresi) per portare a Madrid Tchouaméni . Nei piani immediati di Ancelotti l'ormai ex Monaco è l'... Haaland, Tchouameni, Nunez e gli altri: la Serie A perde sempre più competitività