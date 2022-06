Guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta. Zelensky pressa la Germania sulle armi: «Ci sostenga» (Di martedì 14 giugno 2022) Guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta. Guerra in Ucraina, la direttaOre 8.20 - Le autorità ucraine affermano di aver rinvenuto una fossa comune con corpi... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 14 giugno 2022)in, leinin, laOre 8.20 - Le autorità ucraine affermano di aver rinvenuto una fossa comune con corpi...

Pubblicità

Pontifex_it : È sempre vivo nel mio cuore il pensiero per la popolazione ucraina, afflitta dalla guerra. Il tempo che passa non r… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Amnesty International accusa la Russia di crimini di guerra, affermando che centinaia di civili sono mort… - Agenzia_Ansa : L'aumento dei prezzi scatenato dalla guerra in Ucraina costerà nel 2022 alle famiglie italiane oltre 8,1 miliardi d… - felinottero : RT @dorinileonardo: Francesca Donato, leggo, prende 48 voti a Palermo. Eppure imperversava in Tv, a parlare di vaccini e di guerra in Ucrai… - ClaudioMatteux : Si è gridato al fascismo per una ferrovia in val di Susa o per una tornata di nomine Rai, si è bollato come immoral… -