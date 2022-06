Guerra e clima affamano oltre 20 milioni di persone nell’Africa orientale (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – La regione del Corno d’Africa è colpita dalla peggiore siccità degli ultimi decenni. I cambiamenti climatici hanno portato a quattro anni di raccolti falliti, piogge irregolari e invasioni di locuste che, con l’incremento globale del costo dei generi alimentari, stanno portando i Paesi a situazioni intollerabili. Con la Guerra in Ucraina, le famiglie pagano il doppio, il triplo o, in alcuni casi il quadruplo di quanto pagavano per il cibo fino a pochi mesi fa. Lo denuncia ActionAid secondo la quale l’aumento vertiginoso dei prezzi e la crisi alimentare sono il risultato di fattori combinati quali l’impatto del Covid-19 e il conflitto in Ucraina. Una ricerca globale dell’associazione, pubblicata di recente, mostra che i prezzi locali di cibo e carburante sono più che triplicati in alcune delle comunità più a rischio del mondo. In Etiopia ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – La regione del Corno d’Africa è colpita dalla peggiore siccità degli ultimi decenni. I cambiamentitici hanno portato a quattro anni di raccolti falliti, piogge irregolari e invasioni di locuste che, con l’incremento globale del costo dei generi alimentari, stanno portando i Paesi a situazioni intollerabili. Con lain Ucraina, le famiglie pagano il doppio, il triplo o, in alcuni casi il quadruplo di quanto pagavano per il cibo fino a pochi mesi fa. Lo denuncia ActionAid secondo la quale l’aumento vertiginoso dei prezzi e la crisi alimentare sono il risultato di fattori combinati quali l’impatto del Covid-19 e il conflitto in Ucraina. Una ricerca globale dell’associazione, pubblicata di recente, mostra che i prezzi locali di cibo e carburante sono più che triplicati in alcune delle comunità più a rischio del mondo. In Etiopia ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9giugno Proviamo a fare qualche previsione. Come scritto e detto tante volte la guerra è in stallo anche se nelle… - GiuliaBelard : La guerra lunga raffredda gli animi. Armi e aiuti, ma fra #Ucraina e Occidente il clima è cambiato. Il vertice Rams… - gicolino69 : #Italia #Corriere #Politica #Ferie #Guerra in un clima fatto di tensioni ed accuse verso i #filoputin, peste del co… - cbertolotti1 : RT @start_insight: ??La guerra lunga raffredda gli animi. Armi e aiuti, ma fra Ucraina e Occidente il clima è cambiato. L'articolo di G. Bel… - ChiaraSulmoni : RT @start_insight: ??La guerra lunga raffredda gli animi. Armi e aiuti, ma fra Ucraina e Occidente il clima è cambiato. L'articolo di G. Bel… -