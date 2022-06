Guendalina Tavassi sfotte Lory Del Santo: “Sei Lory Del Vanto e Dello Sfratto” (Di martedì 14 giugno 2022) Guendalina Tavassi pur essendo uscita dall’Isola dei Famosi 16 ormai da settimane continua a far parlare di sé e animare le discussioni. Da quando la produzione è ritornata sui suoi passi e l’ha invitata in studio, il reality di Canale 5 ha acquistato più dinamismo e trash. Ieri, insieme a Lory Del Santo, si è resa protagonista di un acceso scontro, continuato poi sui social. Scopriamo di che si tratta. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 16 Isola dei Famosi 16: Guendalina Tavassi sfotte Lory Del Santo: “Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi” L’Isola dei Famosi 16 potrebbe avere anche una puntata a sé in studio perché il materiale umano c’è tutto. Anzi, il cast ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 giugno 2022)pur essendo uscita dall’Isola dei Famosi 16 ormai da settimane continua a far parlare di sé e animare le discussioni. Da quando la produzione è ritornata sui suoi passi e l’ha invitata in studio, il reality di Canale 5 ha acquistato più dinamismo e trash. Ieri, insieme aDel, si è resa protagonista di un acceso scontro, continuato poi sui social. Scopriamo di che si tratta. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 16 Isola dei Famosi 16:Del: “Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi” L’Isola dei Famosi 16 potrebbe avere anche una puntata a sé in studio perché il materiale umano c’è tutto. Anzi, il cast ...

