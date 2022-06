Guendalina Tavassi attacca Lory Del Santo: caos nello studio de “L’Isola dei Famosi” (Di martedì 14 giugno 2022) La guerra tra Lory Del Santo e Guendalina Tavassi ha avuto inizio in Honduras mentre entrambe erano concorrenti a “L’Isola dei Famosi”. Ma il combattimento non è ancora finito. Lory Del Santo è stata eliminata durante la puntata dello scorso venerdì, 10 giugno, e ha rincontrato l’acerrima nemica nello studio del reality durante la puntata di ieri, lunedì 13 giugno. Non correva buon sangue allora e di certo la situazione non è migliorata. nello studio le due ex naufraghe hanno creato il caos. “L’Isola dei Famosi”, le accuse di Guendalina Tavassi a Lory Del ... Leggi su tvzap (Di martedì 14 giugno 2022) La guerra traDelha avuto inizio in Honduras mentre entrambe erano concorrenti a “dei”. Ma il combattimento non è ancora finito.Delè stata eliminata durante la puntata dello scorso venerdì, 10 giugno, e ha rincontrato l’acerrima nemicadel reality durante la puntata di ieri, lunedì 13 giugno. Non correva buon sangue allora e di certo la situazione non è migliorata.le due ex naufraghe hanno creato il. “dei”, le accuse diDel ...

Pubblicità

IsaeChia : #Isola 16, volano stracci tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo: ecco cosa è successo durante la pubblicità Tra… - Methamorphose30 : guendalina tavassi di fianco a lory ride da matti viso sorridente a trentadue denti non ci può credere a tutto questo #isola #isoladeifamosi - Novella_2000 : Guendalina VS Lory, scoppia la lite in diretta: 'Nemmeno mi hai salutata' #isola - andreastoolbox : #Lite in diretta a L’Isola tra Guendalina e Lory. L’accusa della Tavassi - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi: scintille fra Lory Del Santo e Guendalina Tavassi #IsoladeiFamosi2022 #14giugno -