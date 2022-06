Guardiani della Galassia Vol 3 | Nico Santos nel cast del film Marvel

(Di martedì 14 giugno 2022) L'attoresarà uno dei nuovi arrivi neldelVol. 3, in arrivo nel 2023. NeldiVol. 3 ci sarà anche l'attore, conosciuto dal pubblico televisivo grazie a serie come Superstore. Le riprese delsi sono già concluse e continuano a trapelare indiscrezioni riguardanti gli interpreti coinvolti dal regista James Gunn. Nel terzo capitolotrilogia ritorneranno i protagonisti Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Will Poulter e Chuk Iwuji. Tra ...

