Gualtieri si scorda le spiagge di Roma | dimenticato il progetto da 50 milioni del Pnrr per riqualificare il litorale

LA NOTIZIA

... e per la gioia di averle custodite, non le sipiù. Fa diesis, do diesis, si maggiore per ... segui News Correlate Gloria Ghioni Mariangela: "Se amo una poesia, impararla a memoria è ...si accanisce con uno dei pochi luoghi culturali dove non sventola la bandiera rossa. Nessun passo indietro davanti ai manganelli di una politica marcia", ha twittato l'ex consigliere del ... Gualtieri si scorda le spiagge di Roma: fermo il progetto Pnrr per il litorale