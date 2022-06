Gratta e Vinci | cosa è successo al Villaggio di Natale?

Pubblicità

RobertK32279349 : @Katia04102000 @ShirubaBuredo @RestoFerma La possibilità che ha ricevuto 3 placebo è la stessa di vincere un gratta… - ariarirosina : @Cambiacasacca Tornerarro ha fare gli accattoni??e finito il gratta vinci del vaffanculo?? - ilbrazzers : @NathalieTocci Mi sta dicendo che se non trovo “turista per sempre “ sul gratta e vinci posso comunque farmi pagare , giusto ? - FonteUfficiale : Ha sottratto circa 15mila biglietti in 45 giorni -

Sperava di dare una svolta alla sua vita, per questo ha rubato oltre 150 mila euro dinella tabaccheria in cui lavorava. Per circa un mese e mezzo, ogni giorno, la donna prendeva quanti più biglietti riusciva a sottrarre e li nascondeva nel suo zaino. Secondo quanto ...Il suo obiettivo era quello di arricchirsi grazie aie fino a qua, nulla di strano. Il problema è che la furbetta di Fiumicinio rubava i 'biglietti della fortuna' al tabaccaio per il quale lavorava. Ogni giorno, per almeno 30 - 45 giorni, ...Dopo aver confessato l'accaduto al suo datore di lavoro ed essersi licenziata, la 40enne di Fiumicino ci ripensa e accusa il suo capo di averla costretta a dimettersi. Lui la denuncia ...Roma, tabaccaia ruba Gratta e Vinci. Ufficialmente per far fronte alle proprie spese familiari. 40 anni, originaria di Fiumicino, lavorava presso un tabacchino di Acilia. E proprio a quest’ultimo avre ...