Grande successo dell’Us Acli Benevento allo SportINTour 2022 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Amicizia, inclusione e naturalmente sport: questi gli ingredienti dello SportINTour 2022 che si è chiuso a Pesaro lo scorso weekend, targato US Acli e che ha avuto un Grande successo”. Cosi Alessandro Pepe, Presidente US Acli Benevento. E’ stata alquanto folta la partecipazione della delegazione sannita a questo secondo weekend, con in testa il deus ex machina della manifestazione il Vicepresidente Nazionale Vicario Tonino Meola e il Presidente Provinciale Alessandro Pepe che ha giocato nella nazionale UsAcli nel triangolare contro i parlamentari ed i Sindaci, risultando tra i migliori in campo. Ed anche in questo weekend a Pesaro ad allietare le serate è stata la volta di un’altra band ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Amicizia, inclusione e naturalmente sport: questi gli ingredienti delloche si è chiuso a Pesaro lo scorso weekend, targato USe che ha avuto un”. Cosi Alessandro Pepe, Presidente US. E’ stata alquanto folta la partecipazione della delegazione sannita a questo secondo weekend, con in testa il deus ex machina della manifestazione il Vicepresidente Nazionale Vicario Tonino Meola e il Presidente Provinciale Alessandro Pepe che ha giocato nella nazionale Usnel triangolare contro i parlamentari ed i Sindaci, risultando tra i migliori in campo. Ed anche in questo weekend a Pesaro ad allietare le serate è stata la volta di un’altra band ...

