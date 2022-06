Grande Fratello Vip: Jessica Selassié, stanca del gossip, è pronta a denunciare! (Di martedì 14 giugno 2022) Jessica Selassié, vincitrice del Grande Fratello Vip, minaccia di passare alle vie legali. Ecco perché. Leggi su comingsoon (Di martedì 14 giugno 2022), vincitrice delVip, minaccia di passare alle vie legali. Ecco perché.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Gabrielli: 'Non esiste un Grande Fratello in Italia'. 'Nessuno vuole investigare sulle opinioni delle persone'. 'Gr… - napam_51 : RT @napam_51: IL FLOP REFERENDUM,TESTIMONIA CHE L'ITALIA È FINITA!GLI ITALIOTI( ITALIANI IDIOTI) PREFERISCONO VOTARE PER IL GRANDE FRATELLO… - girlsninenine : RT @aurorabuffa_: “ti dico alex che ammiro, alex è un grande raga, è proprio un grande. alex è proprio mio fratello. mi ha insegnato cosa… - tuttopuntotv : Ex opinionista del Grande Fratello Vip pronto a tornare in tv: cos’ha detto? #gfvip - Chiaravigg : RT @irresistewart: 'a vincere grande fratello vip è... JESSICAAAAAAAAA' ??????????? ancora godo. ancora tanti rosicano. #jerù -