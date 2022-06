GP del Canada | Hamilton tra problemi fisici e meccanici

(Di martedì 14 giugno 2022) Christian Horner, team principal Red Bull, parla con discreta cattiveria del mal di schiena di Lewis. Secondo lui Lewis ha esagerato nell’enfatizzare i dolori alla schiena causati dal porpoising. Ma saltellare per 51 giri più le prove libere e qualifiche non è esattamente il sogno di ogni pilota. Toto Wolff, tecnico sempre attento e preciso è durissimo sulla W13. La fotografia diffusa sui social di un Lewisdolorante, curvo, mentre scende a fatica dalla sua monoposto, ha lasciato il segno. Non c’è l’aspettavamo questa immagine dopo la bandiera a scacchi del GP dell’Azerbaijan: è tra le più eloquenti di tutto il week-end. Horner ci mette lo zampino! Nell’immediato dopogara, Horner, team principal della Red Bull, ha ipotizzato come le palesi difficoltà di Lewis nello scendere dalla sua W13 fossero un colpo di teatro. Tutto ...

Montreal due anni dopo - tanti ne sono trascorsi dall'ultima edizione GP - non presenterà solo un nuovissimo paddock e pitlane. Presenterà uno scenario inedito sul fronte gomme, diversissime per mescole e costruzione, oltreché misura. Gli effetti del famoso porpoising - anche se Christian Horner, team principal Red Bull, è scettico - hanno compito pesantemente il sette volte iridato, che però sui propri social rassicura tutti e… Dalle nuove gomme ci si attende una più ampia finestra di funzionamento che non in passato. Meteo da monitorare, con le consuete sfide di Montreal ...