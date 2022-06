Pubblicità

LocalPage3 : Gori: 'obiettivo per Bergamo azzerare emissioni CO2' - TV7Benevento : Gori: 'obiettivo per Bergamo azzerare emissioni CO2' - - ci_gori : RT @TerraVivaCisl: Dibattito e confronto tra Presidenti regionali di #TerraVivaCisl in esecutivo nazionale dell'Associazione. Dare servizi… - sdegnoso : @mariolavia @CarloCalenda @matteorenzi @mara_carfagna @giorgio_gori Coalizione elettorale obbligata...visto che dif… -

Adnkronos

... l'da raggiungere affermandosi come marchio di livello mondiale. "Sono dieci anni che ... Per l'occasione Del Bono farà da navigatore al sindaco di Bergamo Giorgiosu una Mercedes moderna. ...... necessita di interventi importanti per la riduzione delle perdite idriche, il potenziamento del servizio e l'efficientamento degli impianti: azioni chesta già portando avanti con l'... Gori: 'obiettivo per Bergamo azzerare emissioni CO2' Bergamo, 14 giu. - (Adnkronos) - “La sfida dei prossimi anni, per la nostra città, sarà quella di azzerare completamente le emissioni di CO2 e ...Raccogliere informazioni utili sul fiume Sarno, sugli impianti di depurazione e su tutti gli interventi in corso, visionare le mappe interattive degli scarichi in ambiente, monitorare i passi in avant ...