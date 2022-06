Google pagherà 118 milioni di dollari a oltre 15mila donne per discriminazione di genere (Di martedì 14 giugno 2022) Google ha accettato di pagare 118 milioni di dollari per risolvere una causa collettiva per discriminazione di genere che coinvolge circa 15.500 donne. Secondo il comunicato stampa diffuso insieme all’accordo, l’azienda di Mountain View dovrà anche far valutare a uno economista del lavoro indipendente le sue pratiche di assunzione e gli studi sull’equità retributiva. La causa per discriminazione salariale e l’Equal Pay Act Il doodle di Google in occasione della festa della donna. L’azienda è chiamata a rispondere dell’accusa collettiva di aver discriminato le dipendenti femminili sia a livello salariale che come opportunità di carrieraLa causa è emersa per la prima volta nel 2017, quando tre donne hanno presentato una denuncia in cui ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 14 giugno 2022)ha accettato di pagare 118diper risolvere una causa collettiva perdiche coinvolge circa 15.500. Secondo il comunicato stampa diffuso insieme all’accordo, l’azienda di Mountain View dovrà anche far valutare a uno economista del lavoro indipendente le sue pratiche di assunzione e gli studi sull’equità retributiva. La causa persalariale e l’Equal Pay Act Il doodle diin occasione della festa della donna. L’azienda è chiamata a rispondere dell’accusa collettiva di aver discriminato le dipendenti femminili sia a livello salariale che come opportunità di carrieraLa causa è emersa per la prima volta nel 2017, quando trehanno presentato una denuncia in cui ...

