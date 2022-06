Gnonto, il più giovane marcatore nella storia dell’Italia (Di martedì 14 giugno 2022) Il classe 2003, Wilfried Gnonto, diventa il marcatore più giovane nella storia dell’Italia: suo il gol della bandiera contro la Germania Wilfried Gnonto ha trovato la rete nella sfida contro la Germania di Nations League. Il classe 2003 diventa il più giovane marcatore nella storia azzurra. Battuto il precedente record di Nicolé con la differenza di un mese. Per Gnonto 18 anni 7 mesi e 16 giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Il classe 2003, Wilfried, diventa ilpiù: suo il gol della bandiera contro la Germania Wilfriedha trovato la retesfida contro la Germania di Nations League. Il classe 2003 diventa il piùazzurra. Battuto il precedente record di Nicolé con la differenza di un mese. Per18 anni 7 mesi e 16 giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

