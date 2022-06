Gli ultimi giorni in cella del boss Di Lauro prima di morire, giallo sul suicidio: «Di giorno farneticava, di notte ululava. Fumava 100 sigarette al giorno» (Di martedì 14 giugno 2022) Rimane tutta da chiarire la causa della morte del boss della Camorra Cosimo Di Lauro. L’ipotesi del suicidio al momento non trova riscontro, dato che sul cadavere non appaiono traumi che riconducano a una morte violenta. Resta sul tavolo l’ipotesi dell’avvelenamento, ma si propende per una morte per cause naturali. Per fare chiarezza, il corpo verrà sottoposto a un’autopsia giovedì 16 giugno nell’ambito del fascicolo che il pm Roberto Fontana ha aperto per omicidio colposo – un atto che lui stesso ha definito «prudenziale» – e una consulenza legale e tossicologica per venire a capo del decesso. Il più giovane e noto capoclan di Napoli è morto nella notte tra il 12 e il 13 giugno, ma il decesso è stato segnalato alle 7.10 del mattino. Di Lauro, figlio di Paolo detto «Ciruzzo o’ milionario», viene ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) Rimane tutta da chiarire la causa della morte deldella Camorra Cosimo Di. L’ipotesi delal momento non trova riscontro, dato che sul cadavere non appaiono traumi che riconducano a una morte violenta. Resta sul tavolo l’ipotesi dell’avvelenamento, ma si propende per una morte per cause naturali. Per fare chiarezza, il corpo verrà sottoposto a un’autopsia giovedì 16 giugno nell’ambito del fascicolo che il pm Roberto Fontana ha aperto per omicidio colposo – un atto che lui stesso ha definito «prudenziale» – e una consulenza legale e tossicologica per venire a capo del decesso. Il più giovane e noto capoclan di Napoli è morto nellatra il 12 e il 13 giugno, ma il decesso è stato segnalato alle 7.10 del mattino. Di, figlio di Paolo detto «Ciruzzo o’ milionario», viene ...

Pubblicità

romeoagresti : Anche gli ultimi dettagli ormai sono stati sistemati: #Pogba torna alla #Juventus. L’ufficialità a luglio // The fi… - Azione_it : Le #Amministrative2022 hanno dimostrato che esiste un'area del riformismo pragmatico. Un'alternativa a un bipopulis… - Mov5Stelle : L’Italia è l’unico Paese in Europa dove negli ultimi 30 anni gli stipendi sono diminuiti. Ecco perché il salario… - Z6SBIT9BESJ9jMV : RT @NicolettaVJ: Questo è il giorno più importante dopo gli ultimi 3 anni… qui fino alla fine. #DisneyPlusCanYaman CAN YAMAN DISNEY+ - Marc_OTSS : RT @GiovanniPaglia: Indovinate qual è secondo l’OCSE il paese in cui i lavoratori sono più danneggiati dall’inflazione, dopo gli USA? È lo… -