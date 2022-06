Gli ucraini avanzano verso Kherson: attacco di artiglieria contro le posizioni russe (Di martedì 14 giugno 2022) La guerra continua e non accenna a diminuire: l'esercito ucraino si trova a 18 chilonetri da Kherson 'temporaneamente occupata' e sta lanciando un massiccio attacco di artiglieria contro le posizioni ... Leggi su globalist (Di martedì 14 giugno 2022) La guerra continua e non accenna a diminuire: l'esercito ucraino si trova a 18 chilonetri da'temporaneamente occupata' e sta lanciando un massicciodile...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #7giugno ci sono elementi per tornare a parlare della situazione sul campo dove è cominciata l’offensiva russa nel… - GiovaQuez : Travaglio: 'Il sistema di potere attualmente al governo non riesce a convincere la maggioranza degli italiani sull'… - GiovaQuez : Per Fazolo e Grimaldi la colpa del blocco del grano è degli Ucraini che hanno minato il mare. Grimaldi sottolinea c… - giordi63 : RT @Il_Vitruviano: Gli Ucraini hanno messo in piedi un esempio reale di economia circolare: il mondo gli dà le armi, loro se le rivendono e… - fa39893147 : RT @Fernando_Boccia: Vi voglio solo far capire questa semplice cosa : su Rai News 24 parlano di resistenza a Lugansk dentro AZOV Chemicals… -