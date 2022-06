Gli incentivi pubblici alle assunzioni? Usati per arruolare precari part-time e stagionali. “Così non si correggono le criticità del mercato” (Di martedì 14 giugno 2022) Gli incentivi offerti dallo Stato alle imprese per favorire le assunzioni contribuiscono a rendere più precario (e quindi povero) il mercato del lavoro italiano, che in aprile ha registrato il record storico di contratti a termine. Più di metà degli 1,1 milioni di posti creati lo scorso anno sfruttando la Decontribuzione Sud varata nel 2020, in particolare, sono a termine. In un altro 18% di casi si tratta addirittura di contratti stagionali. Non solo: il 46% è part time e tra le donne la percentuale sale al 66%. Anche l’Incentivo donne, che se richiesto per il 2021 e 2022 garantisce un esonero totale dai contributi, si è tradotto in contratti solo per il 45% a tempo indeterminato con ampia prevalenza di part ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Gliofferti dallo Statoimprese per favorire lecontribuiscono a rendere piùo (e quindi povero) ildel lavoro italiano, che in aprile ha registrato il record storico di contratti a termine. Più di metà degli 1,1 milioni di posti creati lo scorso anno sfruttando la Decontribuzione Sud varata nel 2020, inicolare, sono a termine. In un altro 18% di casi si tratta addirittura di contratti. Non solo: il 46% èe tra le donne la percentuale sale al 66%. Anche l’Incentivo donne, che se richiesto per il 2021 e 2022 garantisce un esonero totale dai contributi, si è tradotto in contratti solo per il 45% a tempo indeterminato con ampia prevalenza di...

