Gli ex elettori M5S non perdoneranno mai a Di Maio e Grillo la svolta draghiana (Di martedì 14 giugno 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Nei cinque referendum del 2011 l’affluenza fu del 57%, ora del 21%. I temi: no al nucleare, no alla privatizzazione dei servizi pubblici locali, tra cui quello dell’acqua, e no al legittimo impedimento. Vinsero tutti con percentuali intorno al 95%. Dopo undici anni il governo ripropone la produzione di energia da nucleare e il ddl Concorrenza del 2022 la privatizzazione dei servizi pubblici locali, immagino però solo quelli profittevoli. Nel 2018 il 73% degli italiani si recò alle urne per le elezioni politiche: il risultato fu un chiaro no alle politiche europee basate sul rigore e un no altrettanto forte e chiaro alla classe dirigente del Paese che aveva creato un aumento delle povertà enorme senza risollevare le sorti della finanza pubblica. Sbagliava il popolo sovrano? Non mi pare. Lo stesso Monti sul Corriere della Sera del 13 novembre 2021 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Nei cinque referendum del 2011 l’affluenza fu del 57%, ora del 21%. I temi: no al nucleare, no alla privatizzazione dei servizi pubblici locali, tra cui quello dell’acqua, e no al legittimo impedimento. Vinsero tutti con percentuali intorno al 95%. Dopo undici anni il governo ripropone la produzione di energia da nucleare e il ddl Concorrenza del 2022 la privatizzazione dei servizi pubblici locali, immagino però solo quelli profittevoli. Nel 2018 il 73% degli italiani si recò alle urne per le elezioni politiche: il risultato fu un chiaro no alle politiche europee basate sul rigore e un no altrettanto forte e chiaro alla classe dirigente del Paese che aveva creato un aumento delle povertà enorme senza risollevare le sorti della finanza pubblica. Sbagliava il popolo sovrano? Non mi pare. Lo stesso Monti sul Corriere della Sera del 13 novembre 2021 ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Ricapitolando: quando a #Palermo il #Movimento5Stelle prende la metà dei voti, sono tutti onesti, belli e felici co… - fattoquotidiano : Comunali, astensione record ma col trucco dei residenti all’estero: i casi dei paesini siciliani in cui gli elettor… - fattoquotidiano : L’acqua pubblica torna ai privati. Il referendum tradito Undici anni fa gli italiani votarono per la gestione pubbl… - DErricoSergio : @makkox anche in Italia, se non ci fosse il RdC, e avessero speso 25 mlrd€ per diminuire il cuneo fiscale ed aument… - nikinik64773225 : RT @FridaKahlo21261: @MicSodano @GiuseppeConteIT Sono d'accordo, di errori ne sono stati commessi tanti, troppi, e gli elettori certe cose… -