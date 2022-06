(Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Italia viva ha mantenuto un atteggiamento coerente perchè ha sempre dichiarato di voler votare i propri emendamenti pur con voto di astensione. Lasi è riservata di esprimere una valutazione sul punto, allo stato vuole tenere fermi i propri emendamenti, ma abbiamo15 e fino15 tutto può accadere per poter includere anche latra coloro che ritirino gli emendamenti e possano contribuire a che il testo rimanga quello che è. Sarebbe untenere conto delle esigenze del Paese in questo momento, proprio l'esito dei referendum convince che la riforma è sulla strada giusta Non si può pensare neanche per un attimo che il prossimo Consiglio superiore vada a votare con la stessa legge, il Parlamento ne uscirebbe ...

Il sottosegretario: massima severità Se ci fossero delle responsabilità di carattere omissivo grave - ha detto il sottosegretario alla giustizia, Francesco Paolo Sisto - saranno verificate e i ... **Giustizia, Sisto, 'alle 15 riunione commissione, c'è tempo per beau geste Lega'** Roma, 14 giu. (askanews) - "Il non andare a votare non vuol dire essere contrari al referendum. L'Anm ha sostenuto che il popolo italiano non vuole la riforma Cartabia, un'equazione folle. Il referendum ..."