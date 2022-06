"Giovani che educano i giovani" contro il cyberbullismo - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 14 giugno 2022) La cerimonia di chiusura Si è tenuta presso la sala consiliare del Comune di Grosseto, la cerimonia di chiusura del progetto "I giovani che educano i giovani", nato su iniziativa del Consiglio ... Leggi su lanazione (Di martedì 14 giugno 2022) La cerimonia di chiusura Si è tenuta presso la sala consiliare del Comune di Grosseto, la cerimonia di chiusura del progetto "Iche", nato su iniziativa del Consiglio ...

Pubblicità

GoalItalia : L’Italia ritrova la Germania, Mancini annuncia cambi: “Credo che metterò giocatori freschi” ???? - EnricoLetta : Scatto che ho conservato della visita al Cimitero di Colleville sur Mer, dietro le spiagge dello #SbarcoInNormandia… - _Nico_Piro_ : La colpa è dei giovani che non hanno fame ha detto qualcuno, intendeva dire che li stanno affamando per poterli sfr… - prest0nlogan : RT @fotocopiatrice: sasha ieri, cloe oggi. entramb? uccis? due volte: prima dalla tragedia che l? ha portat? via, fin troppo giovani, poi… - xitsgiuliax : RT @fotocopiatrice: sasha ieri, cloe oggi. entramb? uccis? due volte: prima dalla tragedia che l? ha portat? via, fin troppo giovani, poi… -