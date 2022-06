Giornata Mondiale dei Poveri, il Papa: “Giusto salario, giusto orario di lavoro. Basta schiavitù!” (Di martedì 14 giugno 2022) Città del Vaticano – “giusto salario, giusto orario di lavoro. Basta schiavitù”. E’ il grido del Papa nel messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri presentato oggi in Vaticano. “Davanti ai Poveri – scrive Bergoglio – non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in pratica la fede attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno. A volte, invece, può subentrare una forma di rilassatezza, che porta ad assumere comportamenti non coerenti, quale è l’indifferenza nei confronti dei Poveri”. Francesco mette nero su bianco che “non esistono più giusto salario, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 giugno 2022) Città del Vaticano – “dischiavitù”. E’ il grido delnel messaggio per ladeipresentato oggi in Vaticano. “Davanti ai– scrive Bergoglio – non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in pratica la fede attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno. A volte, invece, può subentrare una forma di rilassatezza, che porta ad assumere comportamenti non coerenti, quale è l’indifferenza nei confronti dei”. Francesco mette nero su bianco che “non esistono più, ...

Pubblicità

Pontifex_it : Oggi ricorre la Giornata mondiale contro il lavoro minorile. Impegniamoci tutti per eliminare questa piaga, perché… - Agenzia_Ansa : Oggi è la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. La Croce Rossa Italiana rivolge un appello a tutti, 'ma in part… - Agenzia_Ansa : Giornata mondiale della lotta alla Sla, un video racconta la storia di Aldo #ANSA - lino4219 : RT @acistampa: Il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale dei Poveri: “Davanti ai poveri non si fa retorica, ci si rimbocca le… - attilio_l : RT @CBM_SpA: Oggi è la giornata mondiale dei donatori di sangue. Anche al Policlinico Campus Bio-Medico è possibile donare: non perdere l'o… -