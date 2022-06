Giorgia Cardinaletti | chi è | età | quando e dove è nata | genitori | padre | marito | figli | che lavoro fa | fisico | altezza | peso | Instagram

Leggi su donnapop

(Di martedì 14 giugno 2022)è una giornalista italiana della Rai e conduce la rubrica del Tg1, Via delle Storie, il programma che va in onda tutti i lunedì in seconda serata su Rai Uno. Cos’altro sappiamo di? Scopriamolo all’interno! Leggi anche: IncoroBoccia, chi è la giornalista? Età,, carriera,, chi è?...