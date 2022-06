Gigi D’Alessio concerto Piazza Plebiscito, Anna Tatangelo c’è? Ospiti e biglietti (Di martedì 14 giugno 2022) Gigi D’Alessio celebra i suoi primi trent’anni di carriera con un concerto a Piazza Plebiscito, nella Napoli che gli ha dato i natali. L’evento si terrà venerdì 17 giugno e avrà per titolo Uno come te – Trent’anni insieme. Un live imperdibile per tutti gli appassionati del celebre cantante neomelodico, che di certo non perderanno... Leggi su donnapop (Di martedì 14 giugno 2022)celebra i suoi primi trent’anni di carriera con un, nella Napoli che gli ha dato i natali. L’evento si terrà venerdì 17 giugno e avrà per titolo Uno come te – Trent’anni insieme. Un live imperdibile per tutti gli appassionati del celebre cantante neomelodico, che di certo non perderanno...

Pubblicità

islandofknives : @Bonnie_369 Non dirgli mai, di Gigi D’alessio. A quel punto tirano una potente cannonata laser, distruggono definit… - SebastianoMang1 : @Bonnie_369 Spero non un CD di Gigi D'Alessio altrimenti sganciano anche loro qualche dozzine di atomiche per sicurezza. - MarthaM86487222 : @Bonnie_369 @LaBombetta76 Imagine è l'inno alla pace, al rispetto. John Lennon è sempre stato il mio preferito dei… - Pecjosef : @Bonnie_369 Non saprei, ma la sciagura è trovare dopo millenni un cd di gigi d'Alessio ?? - LaBombetta76 : RT @Bonnie_369: Insomma sulla canzone più bella del mondo c'è baruffa tra Imagine e Hotel California, ma concordiamo compatti sul fatto che… -