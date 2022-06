(Di martedì 14 giugno 2022) Oltre 250 saranno glidella 52esima edizione delFilm Festival, in programma dal 21 al 30 luglio. Tra le prime conferme quella di(21 luglio), attrice con 25 film e più ...

Pubblicità

glooit : Giffoni: tra gli ospiti Lunetta Savino e Micaela Ramazzotti leggi su Gloo - Sara74927299 : Ma quale giorno qua e là l'hanno scorso si parti per il Giffoni e si rientro a settembre tra Ibiza Sardegna Maratea… - GalCollineSa : Gli alunni della scuola primaria “Don Milani” promuovono a pieni voti la bontà della crema alla nocciola di Giffoni… -

Oltre 250 saranno gli ospiti della 52esima edizione delFilm Festival, in programma dal 21 al 30 luglio.le prime conferme quella di Lunetta Savino (21 luglio), attrice con 25 film e più di 20 serie tv all'attivo. Ha vissuto tantissime vite ...Con i suoi 796 voti Enza Cavaliere, assessore comunale uscente, è la prima elettale donne. Tre ... Centola: Rosario Pirrone; Cicerale: Giorgio Ruggiero; Colliano: Gerardo Strollo;Sei ...Oltre 250 saranno gli ospiti della 52esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 21 al 30 luglio. Tra le prime conferme quella di Lunetta Savino (21 luglio), attrice con 25 film e più d ...(ANSA) - NAPOLI, 13 GIU - Giffoni Innovation Hub (Gih) lancia la call per creare la squadra di giovani talenti dell'innovazione che ...