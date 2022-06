Giffoni Film Festival | tra gli ospiti Lunetta Savino e Micaela Ramazzotti

(Di martedì 14 giugno 2022) foto di Gianmarco Chieregato– Oltre 250 saranno glidella 52esima edizione del, in programma dal 21 al 30 luglio. Tra le prime conferme quella di(21 luglio), attrice con 25e più di 20 serie tv all’attivo. Ha vissuto tantissime vite sullo schermo e ora è pronta a iniziarne una tutta nuova con il debutto alla regia:(23 luglio) è tra le attrici più interessanti del panorama italiano. Altro ospite pronto a riabbracciare il pubblico delè Sergio Rubini (27 luglio): a luiha voluto dedicare un premio speciale per la sensibilità con cui ha sempre raccontato storie intense e rivolte a un pubblico ...

