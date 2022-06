Giacomo Leopardi, il primo esistenzialista della storia (Di martedì 14 giugno 2022) Il 14 Giugno 1837 morì uno dei più grandi poeti e autori della letteratura mondiale di tutti i tempi, Giacomo Leopardi. Nonostante sia noto come rappresentante del romanticismo italiano, egli da sempre ne è stato un suo fervente oppositore, ritenendosi invece sostenitore del classicismo. Intellettuale senza eguali, Giacomo Leopardi per i suoi contenuti è considerato un filosofo oltre che un egregio poeta dal lirismo eccezionale. Lo studio delle sue opere nella prima parte del XX secolo portò esegeti a definirlo come il primo esistenzialista della storia. : vita e pensiero “Sempre caro mi fu quest’ermo colle,/ e questa siepe, che da tanta parte/dell’ultimo orizzonte il guardo esclude./ Ma sedendo e mirando, interminati/ spazi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Il 14 Giugno 1837 morì uno dei più grandi poeti e autoriletteratura mondiale di tutti i tempi,. Nonostante sia noto come rappresentante del romanticismo italiano, egli da sempre ne è stato un suo fervente oppositore, ritenendosi invece sostenitore del classicismo. Intellettuale senza eguali,per i suoi contenuti è considerato un filosofo oltre che un egregio poeta dal lirismo eccezionale. Lo studio delle sue opere nella prima parte del XX secolo portò esegeti a definirlo come il. : vita e pensiero “Sempre caro mi fu quest’ermo colle,/ e questa siepe, che da tanta parte/dell’ultimo orizzonte il guardo esclude./ Ma sedendo e mirando, interminati/ spazi di ...

Pubblicità

Bianca34874951 : RT @aforista_l: 'Mi doleva che dovendo pur essere, non fossi pianta o sasso o qualunque altra cosa che non ha per compagno dell’esistenza i… - FraLauricella : ??#AccaddeOggi Il #14giugno 1837 morì Giacomo Leopardi. - Situations01 : E ragionar con voi dalle finestre Di questo albergo ove abitai fanciullo, E delle gioie mie vidi la fine. ——Giacomo Leopardi - AncheGatti : RT @pensiero1967: Sono convinto che anche nell'ultimo istante della nostra vita abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino. (Giac… - guidofiorino : RT @IveserVenezia: “Sono convinto che anche nell'ultimo istante della nostra vita abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino” Il… -