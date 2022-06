Gf Vip 6 | dopo gli ultimi gossip Jessica Selassié prende una drastica decisione | “Chi violerà la mia privacy…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 14 giugno 2022), vincitrice dell’ultimo Grande Fratello Vip, è tornata sui social per mettere fine ai rumor che circolano da giorni sul suo conto. La principessa di Etiopia, durante il percorso televisivo, ha accennato più volte alla sua vita sentimentale ma sempre rimanendo nella totale riservatezza. E tra le quattro mura di Cinecittà, laha instaurato un bel rapporto con Barù Gaetani, che però non ha mai davvero preso il decollo. Proprio neglitempi, ha voluto fare chiarezza circa la situazione attuale dei Jerù: niente più speranze per i fan della coppia, che hanno dovuto mettersi l’anima in pace. Barù infatti, a detta della principessa, sarebbe già impegnato e proprio per questo, lo ha invitato a godersi la relazione alla luce del sole. Ma lanon ha dovuto mettere in chiaro ...