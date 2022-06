Germania-Italia, Wilfried Gnonto da record: è il gol più giovane della storia della Nazionale (Di martedì 14 giugno 2022) Wilfried Gnonto scrive un’importante pagina statistica della storia della Nazionale Italiana, anche se in una serata molto difficile per i colori azzurri. Il giovanissimo attaccante dello Zurigo ha infatti segnato alla Germania nel match di Nations League, diventando il più giovane marcatore di sempre nella storia della Nazionale maggiore all’età di 18 anni, 7 mesi e 9 giorni. Battuto il precedente primato, datato 1958 e detenuto fino a pochi minuti fa da Bruno Nicolè, che il 9 novembre 1958 segnò in un Francia-Italia a 18 anni, 8 mesi e 16 giorni. Una piccola luce da cui ripartire, nel buio ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022)scrive un’importante pagina statisticana, anche se in una serata molto difficile per i colori azzurri. Il giovanissimo attaccante dello Zurigo ha infatti segnato allanel match di Nations League, diventando il piùmarcatore di sempre nellamaggiore all’età di 18 anni, 7 mesi e 9 giorni. Battuto il precedente primato, datato 1958 e detenuto fino a pochi minuti fa da Bruno Nicolè, che il 9 novembre 1958 segnò in un Francia-a 18 anni, 8 mesi e 16 giorni. Una piccola luce da cui ripartire, nel buio ...

Pubblicità

Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Germania ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Borus… - juventusfc : In bocca al lupo, @locamanuel73 ???? Alle 20:45 Germania-Italia di #NationsLeague ?????????? - gippu1 : Per la prima volta nella storia del calcio, la Germania è in vantaggio con due gol di scarto sull'Italia in una par… - Massimo44439013 : RT @MT_Meli_: Questa ridicola partita Germania - Italia è un po’ una metafora della ridicola situazione politica: Draghi che prova a fare l… - roccopanduri : Ma perché Khedira ha fatto invasione di campo #Italia #ItaliaGermania #Germania #Azzurri -