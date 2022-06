Germania-Italia, Mancini: “Dobbiamo fare la nostra partita” (Di martedì 14 giugno 2022) “L’Italia dovrà cercare di fare la sua partita come sempre. Quando attacca, provare ad essere più offensiva con più giocatori a chiudere l’azione e riuscire a pressare alta. Non sarà semplice, la Germania è una grandissima squadra“. Lo ha detto il Ct Roberto Mancini nel pre partita di Germania-Italia, gara valida per la quarta giornata di Nations League. E ancora: “Nel calcio bisogna vincere. La mentalità anche fuori casa deve essere pressare e cercare di vincere. Quando faremo questo avremmo fatto un bel passo avanti”. E sui tanti debuttanti: “Per i giovani arrivare in Nazionale, senza aver fatto molto nella carriera, è un grande regalo. Ora sta a loro confermarsi. Questi giovani sono bravi”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) “L’dovrà cercare dila suacome sempre. Quando attacca, provare ad essere più offensiva con più giocatori a chiudere l’azione e riuscire a pressare alta. Non sarà semplice, laè una grandissima squadra“. Lo ha detto il Ct Robertonel predi, gara valida per la quarta giornata di Nations League. E ancora: “Nel calcio bisogna vincere. La mentalità anche fuori casa deve essere pressare e cercare di vincere. Quandomo questo avremmo fatto un bel passo avanti”. E sui tanti debuttanti: “Per i giovani arrivare in Nazionale, senza aver fatto molto nella carriera, è un grande regalo. Ora sta a loro confermarsi. Questi giovani sono bravi”. SportFace.

