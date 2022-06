Germania-Italia, le pagelle di CM: Mancini e compagni resuscitano pure Werner, Muller domina. Donnarumma, ancora? (Di martedì 14 giugno 2022) Germania-Italia 5-2 Germania Neuer 6,5: Reattivo nel negare la gioia del gol a Raspadori dopo 8’. Poi, mai impegnato fino al tiro di Di... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022)5-2Neuer 6,5: Reattivo nel negare la gioia del gol a Raspadori dopo 8’. Poi, mai impegnato fino al tiro di Di...

Pubblicità

Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Germania ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Borus… - juventusfc : In bocca al lupo, @locamanuel73 ???? Alle 20:45 Germania-Italia di #NationsLeague ?????????? - gippu1 : Per la prima volta nella storia del calcio, la Germania è in vantaggio con due gol di scarto sull'Italia in una par… - news24_inter : #GermaniaItalia da incubo: Azzurri umiliati al Borussia Park - UgoBaroni : RT @SkySport: GERMANIA-ITALIA 5-2 Risultato finale ? ? #Kimmich (10') ? rig. #Gundogan (45+4') ? #Muller (51') ? #Werner (68')… -