Germania-Italia, le formazioni ufficiali (Di martedì 14 giugno 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Germania-Italia, match valido per la quarta giornata del girone 3 della lega A di Nations League. Calcio d’inizio alle ore 20.45 al Borussia Park casa del Borussia Monchengladbach. La Germania si trova terza nel girone, con tre punti all’attivo. Per gli uomini di Hans-Dieter Flick sono arrivati tre pareggi contro Italia, Inghilterra e Ungheria. Per i tedeschi le speranze di qulificazione alla final four passado per una vitroria questa sera. In avanti gioca Werner, supportato da Sané, Muller e Hofmann. In mediana preferito Gundogan a Goretzka. L’Italia si trova in testa al raggruppamento, con 5 punti. Dopo il pareggio con la Germania, è arrivata la vittoria sull’Ungheria ed il pareggio in Inghilterra. Il ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 14 giugno 2022) Andiamo a scoprire ledi, match valido per la quarta giornata del girone 3 della lega A di Nations League. Calcio d’inizio alle ore 20.45 al Borussia Park casa del Borussia Monchengladbach. Lasi trova terza nel girone, con tre punti all’attivo. Per gli uomini di Hans-Dieter Flick sono arrivati tre pareggi contro, Inghilterra e Ungheria. Per i tedeschi le speranze di qulificazione alla final four passado per una vitroria questa sera. In avanti gioca Werner, supportato da Sané, Muller e Hofmann. In mediana preferito Gundogan a Goretzka. L’si trova in testa al raggruppamento, con 5 punti. Dopo il pareggio con la, è arrivata la vittoria sull’Ungheria ed il pareggio in Inghilterra. Il ...

Pubblicità

Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Germania ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Borus… - masechi : ?? Lindner, ministro delle Finanze della Germania: stop ai sussidi, tornerà il tetto al debito. I tedeschi si prepar… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Germania ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Borussia-Park - #Mönchengladbach ?? In diretta su… - fantapiu3 : #NationsLeague, #GermaniaItalia: le formazioni ufficiali #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… - Maurizio_ACM : RT @Azzurri: ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Germania ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Borussia-Park -… -