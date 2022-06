Germania Italia, esordio per Luiz Felipe in azzurro (Di martedì 14 giugno 2022) Germania Italia, arriva l’esordio in azzurro anche per Luiz Felipe con la Nazionale del Ct Mancini Nella serata di Nations League tra Germania e Italia ha fatto il suo esordio in azzurro il difensore della Lazio Luiz Felipe. Entrato al 43? della prima frazione al posto di Politano, è la prima partita per lui in azzurro da quando è stato naturalizzato pochi mesa fa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022), arriva l’inanche percon la Nazionale del Ct Mancini Nella serata di Nations League traha fatto il suoinil difensore della Lazio. Entrato al 43? della prima frazione al posto di Politano, è la prima partita per lui inda quando è stato naturalizzato pochi mesa fa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

