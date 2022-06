Germania-Italia, Borussia-Park tutto esaurito: venduti 44mila biglietti (Di martedì 14 giugno 2022) Manca sempre meno alla sfida Germania-Italia, valida per la quarta giornata del Gruppo 3 di Nations League 2022/2023 e di scena al Borussia-Park. Grande risposta da parte del pubblico tedesco, con l’impianto del Borussia Moenchengladbach che sarà sold out. Sono stati staccati ben 44.144 ticket, di cui 360 riservati ai tifosi Italiani. Le due squadre scenderanno in campo con le divise classiche: Germania in maglia bianca e pantaloncini neri, Italia in maglia azzurra e pantaloncini bianchi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Manca sempre meno alla sfida, valida per la quarta giornata del Gruppo 3 di Nations League 2022/2023 e di scena al. Grande risposta da parte del pubblico tedesco, con l’impianto delMoenchengladbach che sarà sold out. Sono stati staccati ben 44.144 ticket, di cui 360 riservati ai tifosini. Le due squadre scenderanno in campo con le divise classiche:in maglia bianca e pantaloncini neri,in maglia azzurra e pantaloncini bianchi. SportFace.

