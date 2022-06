Germania-Italia, battibecco Donnarumma con l’inviata Rai: “Se vuoi darmi la colpa e fare polemica…” (Di martedì 14 giugno 2022) “Siamo arrabbiati, non ci sono scuse. Bisogna ripartire, guardarci in faccia e dimostrare che non siamo questi. Ci è mancato tutto questa sera, forse anche un po’ di stanchezza dopo 5 partite in 15 giorni ma non vogliamo trovare scuse”. Queste le parole di Gianluigi Donnarumma dopo la sconfitta per 5-2 dell’Italia in Nations League contro la Germania. “Ci dispiace per i tifosi e per quello che hanno visto, qualche occasione l’abbiamo avuta ma non va bene. Adesso analizzeremo tutto e ripartiremo – prosegue il capitano azzurro, protagonista anche di un battibecco con l’inviata Rai Tiziana Alla – Sul 4-0 potevo buttarla via, dagli errori si cresce. Mi era già capitato? Col Real Madrid, con il fallo? Se vogliamo far polemica non c’è problema, sono il capitano e mi prendo le colpe. Vado avanti a testa ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) “Siamo arrabbiati, non ci sono scuse. Bisogna ripartire, guardarci in faccia e dimostrare che non siamo questi. Ci è mancato tutto questa sera, forse anche un po’ di stanchezza dopo 5 partite in 15 giorni ma non vogliamo trovare scuse”. Queste le parole di Gianluigidopo la sconfitta per 5-2 dell’in Nations League contro la. “Ci dispiace per i tifosi e per quello che hanno visto, qualche occasione l’abbiamo avuta ma non va bene. Adesso analizzeremo tutto e ripartiremo – prosegue il capitano azzurro, protagonista anche di unconRai Tiziana Alla – Sul 4-0 potevo buttarla via, dagli errori si cresce. Mi era già capitato? Col Real Madrid, con il fallo? Se vogliamo far polemica non c’è problema, sono il capitano e mi prendo le colpe. Vado avanti a testa ...

